Musique : histoires de francophonies d’adoption

Tout au long de l’album, on ressent une dualité entre la rigidité nordique et la chaleur du sud. Par moments, on est charmés, par moments on se fait brasser.

Entouré d’excellents musiciens et de Rémi Arsenault à la réalisation, Aubin nous offre une douzaine de chansons qui ont toutes leur propre personnalité.

Les extraits Train et Yousque l’Hell exploitent une musique country bluegrass à la Cayouche… Alors que Magané et Cabane nous transportent dans une chaleur folk réconfortante.

L’auteur-compositeur-interprète Riel Gallant dit Aubin enfile également trois bonnes chansons blues, soi 4WD, La bière est trop chère et Mission.