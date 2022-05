Musique de la francophonie canadienne: un peu de renouveau, beaucoup d’authenticité

Le dénominateur commun des trois artistes en vedette cette semaine est une énergie contagieuse qui transporte à tout coup leurs auditeurs. On débute par Vincent Bishop, un jeune homme avec une plume surprenante. On poursuit avec le groupe d’Acadiens/Brayons La Patente. Et on termine en beauté avec le souvenir de Kevin McIntyre, qui évolue désormais au sein du groupe Salebarbes.

Syndrome d’Asperger en musique

Quelles sont les chances que je tombe sur un album folklorique de chansons originales proposé par un jeune auteur-compositeur-interprète franco-ontarien? Eh bien, l’affaire est dans le sac grâce à Vincent Bishop!

Natif de Vancouver, mais maintenant Franco-Ontarien d’adoption, l’artiste a fait déjà fait paraître deux albums anglophones: Out of the Dark (2015) et Ambiguous (2019). Ils traite des défis que vivent les personnes autistes – l’artiste a lui-même été diagnostiqué avec le syndrome d’Asperger.

Il nous propose désormais un premier album francophone au rythme endiablé intitulé L’amour serait bienvenu, un bouquet de mélodies accrocheuses aux rythmes rafraîchissants.

Trames accrocheuses et excellents textes

Se basant sur des structures de musiques folkloriques et de chansons à répondre, Vincent Bishop réussit à nous captiver en nous offrant des trames accrocheuses bien construites, qui accompagnent d’excellents textes livrés avec une énergie contagieuse.