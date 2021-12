Musique : les 10 meilleurs albums franco-canadiens de 2021

3e position : Reney Ray – À l’ouest du réel

Mon top 3 débute avec une voix remarquable originaire de Kapuskasing, dans le Nord de l’Ontario. C’est celle de l’autrice-compositrice-interprète Reney Ray, qui a présenté au printemps dernier un album country folk d’une grande qualité, À l’ouest du réel.

La jeune femme jase du quotidien, d’amour et de la vie. Le tout est déposé sur de magnifiques trames solides et rythmées. Les arrangements de guitares, de dobro et de piano soulèvent parfois des émotions surprenantes et qui font du bien.

2e position : Édith Butler – Le tour du grand bois

À l’aube de ses 80 ans, la grande dame de la chanson acadienne n’a pas dit son dernier mot. Fruit d’une rencontre inespérée, Édith Butler signe Le tour du grand bois, réalisé par l’autrice-compositrice acadienne Lisa Leblanc.

La magie des deux univers qui se rencontrent est propice à un produit exceptionnel. Le verbe d’Édith Butler, propulsé par la fougue de Lisa Leblanc, est mon deuxième choix des meilleurs albums de 2021.