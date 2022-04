Musique : le grand retour à Toronto de Mika

Un artiste complet

Véritable touche à tout, Michael Holbrook, de son vrai nom, porte plusieurs chapeaux et jongle avec plusieurs médiums à la fois.



«J’ai commencé tellement jeune, c’est toute ma vie. Je connais juste ça, l’idée de raconter…visuellement, audio, musicalement ou à la télévision. Il faut raconter des choses, c’est tellement important.



C’est comme ça que je vois tout. Ce n’est pas juste des singles et des campagnes. Pour moi c’est vraiment l’ensemble qui forme l’identité de l’artiste. L’artiste c’est vraiment moi, c’est inséparable.»

Beaucoup de télévision et l’Eurovision

Mika est très présent dans les téléviseurs du monde entier. Que ce soit à The Voice (France), X Factor (Italie et Royaume-Unis) et Star Académie au Québec, il est partout et adore ça.



Récemment, il a été annoncé comme un des co-animateurs de la 66e édition de l’Eurovision qui se déroulera en mai à Turin en Italie . Il travaille actuellement sur l’écriture et pré-production de l’événement télévisuel d’envergure.



«C’est un gros truc. Le plus grand spectacle de télévision au monde avec 195 millions de téléspectateurs! C’est une dynamique de spectacle tellement macro que ça implique énormément de choses et une autre sensibilité par rapport à l’écriture. J’adore ce type de challenge, pour moi c’est super amusant!»



Un peu intimidant tout de même?



«Non, c’est très fun. Il ne faut pas penser à avoir peur, il ne faut jamais avoir peur et juste penser à être excellent. Il faut avoir peur de la médiocrité c’est tout.»

Une pandémie productive

Alors que plusieurs artistes ont vu leurs activités cesser durant la pandémie, Mika en a profité pour faire plusieurs trucs différents. Des concerts virtuels bénéfices, un projet d’art de rue en collaboration avec le Musée des Arts décoratifs de Paris et même une série de vidéos de cuisine sur ses réseaux sociaux.



«J’ai vu ça comme une opportunité de réinventer les choses pour pouvoir presque arrêter dans un sens le mécanisme qu’on a dans ce job. On se dit: ‘OK on prend du temps, on peut évaluer ce qu’on fait, est-ce qu’on peut le faire mieux?’ J’ai travaillé beaucoup plus que plusieurs artistes et j’en suis conscient.



J’ai toujours eu une vision très 360 de ce que je fais et je suis un artiste un peu improbable. Donc quand la pandémie est arrivée j’ai eu une autre manière de m’exprimer. J’avais la possibilité de le faire parce que je n’attendais pas juste les choses formatées et les cadres habituels pour pouvoir me présenter et m’exprimer. J’ai pu m’adapter.»

Les racines classiques

L’artiste qui a étudié au Royal College of Music de Londres a fait plusieurs concerts symphoniques dans les dernières années et a lancé l’an dernier l’album «Mika à L’Opéra Royale de Versailles».



«J’ai commencé dans la musique classique donc cette idée de faire partie d’un groupe de musiciens, d’un collectif est toujours restée en moi. C’est la chose la plus belle qu’on puisse faire en tant que musicien: chanter, flotter et respirer ensemble. C’est magique et j’ai toujours voulu me rapprocher de ça même avec mon propre matériel.

Maintenant que c’est commencé, ça ne va pas disparaître . On va continuer à le faire d’une différente manière à chaque fois.»