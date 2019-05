Les Québécois à l’honneur au CBC Music Festival

Tel que mentionné lors de notre entrevue, Cardin et ses musiciens ont interprété les pièces de ses deux EP Big Boy et Main Girl en plus d’y aller de quelques nouvelles chansons. Les pièces Talk Talk et Main Girl (joué énormément sur les ondes radiophoniques de Toronto) ont suscité beaucoup de réactions.

Comme elle a l’habitude de le faire, elle a inclus du matériel francophone à son répertoire, même si le concert était en territoire anglophone. Le public à semblé très réceptif à la pièce Les Jupes.

Gabrielle Shonk

Immédiatement après la performance de Charlotte Cardin, c’est l’auteure-compositrice-interprète Gabrielle Shonk qui donnait son spectacle à l’intérieur de la tente Junos 360.

Cette chanteuse de la ville de Québec était en nominations au dernier gala des Junos dans la catégorie Artiste alternative adulte de l’année. Son répertoire bilingue à saveurs folk et jazz a immédiatement conquis les festivaliers qui ont rempli la tente. Il y avait même foule aux abords.

Avec ses deux musiciens, elle a interprété des chansons de son premier album paru en 2017, quelques nouvelles pièces et, à la grande surprise des mélomanes présents, une reprise de la chanson One Dance de Drake!