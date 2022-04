Des bourses pour la relève juridique, le théâtre, la musique…

«Voir des gens à la rue, sans possibilités d’abris chaud et sécuritaire et sans accès à un repas adéquat me semble inhumain en 2022», exprime-t-elle.

Pleine de projets humains et novateurs, Marie-Noëlle Tremblay évoque que la francophonie et l’aide humanitaire sont synonymes de solidarité, d’unicité et de fierté.

La première bourse Joël Beddows

Le Théâtre français de Toronto (TfT) vient de dévoiler le nom de l’artiste récipiendaire de la toute première bourse Joël Beddows, créée en juin 2021: Lara Arabian.

Le Fonds Joël Beddows est un don de l’ancien directeur artistique du TfT, retourné à l’enseignement à l’Université d’Ottawa. Il veut soutenir le développement de la dramaturgie franco-ontarienne.

Pour cette première édition, le choix de l’actuelle directrice artistique Karine Ricard s’est porté sur l’artiste et dramaturge Lara Arabian, pour soutenir l’adaptation au théâtre de son texte Convictions.