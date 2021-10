Le Fonds pour la relève agricole franco-ontarienne remettra des bourses

Vous voulez vous lancer ou développer un projet en agriculture? Vous êtes peut-être éligible à une bourse du Fonds pour la relève agricole franco-ontarienne.

Qualités entrepreneuriales

La Fondation franco-ontarienne et l’Union des cultivateurs franco-ontariens viennent de relancer ce Fonds qui veut remettre deux bourses de 6000 $ chacune à des étudiants «ayant des aptitudes et qualités entrepreneuriales supérieures et engagées dans un projet agricole prometteur».

De plus, trois bourses d’une valeur de 1000 $ seront remises à des candidats «possédant des qualités et attributs en matière de leadership et qui ambitionnent de faire de l’agriculture leur métier».

Les futurs leaders agricoles devront soumettre leurs candidatures avant le 29 octobre à midi par l’entremise du formulaire en ligne.

Appel de dons pour la relève agricole

Pour garnir ce Fonds pour la relève agricole franco-ontarienne, toute la communauté est interpellée.

«Les donateurs soutiennent l’avenir de l’agriculture», font valoir les responsables de la FFO et de l’UCFO.