Agriculture: les jeunes ont maintenant l’oreille de la ministre

Il a étudié et travaillé dans le secteur agricole et agroalimentaire à l’échelle locale, fédérale et internationale, ce qui lui donne une force d’analyse pour la compréhension des enjeux globaux de la filière.

Enjeux et défis

«Les enjeux et les défis de demain en agriculture et en agroalimentaire concernent la jeunesse», dit-il. «Avoir l’opportunité de participer aux réflexions et aux discussions avec d’autres jeunes, des politiciens, des fonctionnaires et d’autres professionnels de l’agriculture et de l’agroalimentaire canadien est une chance.»

Il lui apparaît indispensable, lorsqu’on parle d’agriculture, d’avoir une vue d’ensemble de la filière.

Ayant travaillé dans le secteur du commerce international des produits agricoles et agroalimentaires en Europe, en Asie et en Amérique, ainsi que dans le secteur environnemental et à présent au sein d’une coopérative agricole dans le secteur de l’innovation et le développement, «mon parcours m’a amené à rencontrer de multiples acteurs du secteur» et «appréhender à la fois les défis régionaux et internationaux, leurs complexités, leurs complémentarités et leurs divergences».

Un secteur essentiel

Selon lui, «cette pandémie a permis, en premier lieu, de voir que l’agriculture est un secteur essentiel. Il faut donc le remettre au cœur des discussions. J’espère que le CCJA sera l’un des nombreux leviers qui y contribueront.»