Dans l’Est ontarien, une ferme cultive des fruits hors du commun

«On n’utilise pas de pesticides ou insecticides. J’avais un champ de framboises rouges et à un moment donné, une maladie est arrivée. Je regardais ce qu’il fallait mettre là [le produit pour contrer la maladie] et j’ai dit “ah non, on scrappe le champ”», assure-t-il.

Désormais, il plante ses arbustes et arbres fruitiers en alternance afin de défaire les concentrations d’une seule variété et espèce dans les champs. Il y a même quelques ruches qui ont été installées sur la ferme. Robert Poirier les entretient lui-même, avec le souci d’un environnement sain.

Certains champs offrent déjà un beau spectacle et permettent de voir un pommier, un prunier, un aronia, un poirier, tous dans la même rangée en alternance. Toutefois, organiser ses cultures ainsi amène des inconvénients.

La diversité avant la rentabilité

Par exemple, l’espace à couvrir par ses employés et cueilleurs est plus grand pour la récolte d’un seul et même fruit lorsqu’il vient à maturité. Qu’à cela ne tienne, l’agriculteur préfère miser sur le principe de permaculture et la santé de ses plants plutôt que la rentabilité à tout prix.

Il a d’ailleurs une équipe de dix employés de la région, embauchés de mai à septembre, en plus d’avoir son cuisinier.