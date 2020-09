À quoi ressemblaient les fruits et légumes du passé?

Les fruits et légumes ont beaucoup changé depuis que nous avons commencé à les cultiver, il y a des milliers d’années. Ils sont devenus plus gros, ont un goût plus sucré, contiennent moins de pépins… Mais écrire cette histoire n’a jamais été une tâche facile. L’art pourrait-il y aider?

Jusqu’ici, les scientifiques parlaient de cette évolution à travers des traces archéologiques de plantes anciennes, incluant des fragments d’ADN. Ils ont également épluché d’anciennes œuvres littéraires et des documents historiques, à la recherche de descriptions de ce que mangeaient nos ancêtres.

Mais ces stratégies ne fournissent pas d’images des aliments d’autrefois.

Examiner les oeuvres d’art

Un grand nombre d’œuvres d’art mettent toutefois en scène des fruits et des légumes, soulignent des chercheurs belges dans un article paru en juillet, où ils se demandent jusqu’à quel point on peut se fier à ces représentations.

Par exemple, avant 1764, les fraises représentées dans les œuvres d’art étaient toujours de petites fraises des champs. En effet, les gros fruits juteux que nous consommons maintenant sont le résultat de l’hybridation de deux espèces il y a seulement 250 ans.