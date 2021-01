Vous êtes nombreux à consommer plusieurs variétés de fruits chaque hiver. Très souvent produits hors de nos frontières, ces fruits sont donc importés. Mais savez-vous vraiment d’où viennent ces fruits importés par le Canada?

En 2016, 30% des Canadiens âgés de 12 ans et plus déclaraient consommer des fruits et des légumes au moins cinq fois par jour selon une étude de Statistique Canada de 2017. Mais avec de telles consommations de fruits, le Canada a dû adopter une politique claire: augmenter ses importations (produits achetés à l’étranger).

Les importations de fruits augmentent

En effet, depuis près de vingt ans, les importations canadiennes de fruits frais ne cessent d’augmenter. En 2019, le Canada en a importé pour 6,37 milliards $, correspondant à une augmentation de 2,7% par rapport à 2018.

Une production nationale de fruits vers l’étranger

Pourtant, malgré une courte saison de culture, le Canada cultive une grande diversité de fruits à des fins commerciales. Il s’agit notamment de pommes, de pêches et nectarines, de raisins et de bleuets.

Au Canada, la production fruitière est surtout issue des régions du Sud de l’Ontario, du Sud-Ouest de la Colombie-Britannique. Des régions qui enregistrent chaque année environ 180 jours sans gel.