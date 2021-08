La ferme qui fait pousser des légumes… et des connaissances

La Ferme communautaire du Moulin à Fleur fête ses 5 ans cet été. Cette première ferme urbaine de Sudbury a été créée en 2017 par le Conseil de planification sociale de la ville comme outil d’employabilité, de formation et d’éducation pour les adolescents. Ils cultivent et vendent ou donnent les légumes et herbes qu’ils y font pousser.

Franck Kouadio est l’un des jeunes employés de la ferme. Le finissant du Collège Notre-Dame a beaucoup apprécié ce qu’il a appris au cours de l’été.

Encouragé à créer son propre jardin

«Aujourd’hui, si je vois ces plantes et qu’un membre de ma famille me demande ce que ça peut faire, je peux l’expliquer. Je trouve que c’est vraiment enrichissant et je conseillerais à plusieurs personnes de suivre le programme.»

L’expérience l’encourage aussi à avoir un jour son propre jardin afin d’avoir accès à des bons aliments cultivés naturellement. «C’est pas tellement cher et c’est accessible à tout le monde.»

La distinction est importante: les jeunes sont des employés de la ferme. Grâce à l’appui du YMCA, ils reçoivent un salaire pour leur travail.