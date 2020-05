Une ferme se recycle en aire de repos pour le transport d’animaux

Plusieurs litres de lait ont même dû être jetés à l’occasion, ce qui ne plaisait évidemment pas à la productrice. Impossible d’attendre que la demande revienne dans un an ou deux.

Le revirement

«Quelqu’un m’a parlé d’une aire de repos pour les animaux en transit, comme quoi c’était très en demande. Je me suis dit que je pourrais peut-être faire les deux et cela aiderait mon entreprise de chèvres à être plus rentable», détaille Marie-Estella.

Une idée qu’elle a vite mise de côté après s’être informée sur le sujet et avoir visité une autre aire de repos d’animaux en transit à Thunder Bay, The Barn. «J’ai vraiment vu à ce moment que c’était un travail à temps plein et que je devais choisir l’un ou l’autre. Comme l’autre entreprise était pas mal plus rentable que mes chèvres, j’ai décidé de transformer mon entreprise en aire de repos.»

La transformation aura pris six mois de travail. Marie-Estella s’est départie de ses 400 chèvres à partir de l’automne 2019, dont 300 qui se sont retrouvées directement chez un autre producteur de lait de chèvre. Les travaux de réaménagement de la ferme ont débuté par la suite. «Je n’ai pas eu besoin d’emprunter, on s’est pas mal débrouillés avec tout ce qu’on avait à la ferme et la vente du troupeau.»

Vaches, chevaux, chèvres, moutons, cochons

L’entreprise Cattle Lodge est donc officiellement en marche depuis la fin de février 2020.