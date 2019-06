Changer les perceptions de Sudbury

Le centre-ville de Sudbury, en Ontario, est de plus en plus reconnu pour ses murales. Depuis 2013, plus de 30 nouvelles œuvres d’art visuel sont apparues sur les murs des édifices grâce au festival Up Here, un festival d’art urbain et de musique émergente qui veut changer la perception que les gens ont de la ville minière.

Le festival Up Here 5 se déroulera du 16 au 18 août 2019 au centre-ville de Sudbury. Fondée en 2015, la célébration rassemble plusieurs muralistes, musiciens et artistes qui tentent de transformer le centre-ville de Sudbury en une galerie d’art et salle de concert.

Un dôme

Le public aura la chance de voir la création de nouvelles murales au centre-ville. Une douzaine de lieux sont prévus pour des prestations musicales, dont un dôme géodésique installé sur la rue Durham.

Une douzaine de groupes musicaux ont déjà été annoncés. Des formations telles qu’ESG de New York, Snotty Nose Rez Kids de la Colombie-Britannique, Milk & Bone de Montréal, Naya Ali, Pale Lips et bien d’autres artistes émergents. Parmi les artistes francophones: Police des mœurs, Xarah Dion, Charlotte Cardin et Hubert Lenoir.

Le cofondateur du festival et de l’organisme We Live Up Here, Christian Pelletier, assure qu’il y a des genres musicaux pour tout le monde, des activités et des lieux pour les spectacles qui sortent de l’ordinaire: «C’est très éclectique comme programmation. On veut que quand les gens vont d’une salle à une autre, qu’ils vivent toujours des moments incroyables, qu’ils ne s’en s’attendent pas. On sait, en connaissant les artistes, que ce sont ces expériences inoubliables qu’on va créer.»