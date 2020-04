Du Québec à l’Alberta, Delphine Pugniet a semé sa passion pour l’agriculture biologique

Elle y rencontre Louise-Marie Beauchamp, propriétaire de terres à Saint-Basil-le-Grand qu’elle loue à de jeunes agriculteurs qui s’essayent dans ce domaine.

Autrement dit, «un incubateur pour la relève agricole» qui permet de cultiver des terres sans avoir besoin d’investir dans du matériel, donc sans prise de risque. Cela lui permet également d’échanger des expériences avec d’autres agriculteurs.

Local, biologique, solidaire

Delphine s’installe sur les terres des «Jardins de Marie Bio» où elle exploite les parcelles de Jean-François Gaudrault, agriculteur à ses heures perdues, dépassé par la situation à l’époque. «C’est plus rassurant et moins décourageant quand on est plusieurs et qu’on s’entraide», dit Delphine. Elle sera la main d’œuvre, et partagera les bénéfices de la récolte.

Armée d’une ambition de fer, elle exploite les rangs agricoles de Jean-François et se fabrique même une charrette à vélo afin de transporter les légumes récoltés et fait du porte-à-porte pour les vendre.

Le projet de Delphine fonctionne. Il lui apporte une belle expérience, tout en continuant de suivre scrupuleusement le manuel de Jean Martin Fortier afin d’obtenir un bon rendement agricole sur une petite surface cultivable.