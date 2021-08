Depuis 1998, la Fondation Baxter et Alma Ricard a remis des bourses à plus de 360 étudiants.

Alain Landry est fier de présenter les succès des anciens lauréats.

«On en a une [boursière] d’origine acadienne qui est très hautement placée dans un laboratoire à Amsterdam sur les changements climatiques. On en a un qui est devenu avocat après des études à Harvard, et qui est professeur de droit dans une grande université américaine. On en a une qui est doyenne de la Faculté d’éducation à l’Université de Moncton. On en a plusieurs qui sont en droit ou en éducation à l’Université d’Ottawa», énumère Alain Landry.

Un couple marquant en radio et télévision

En 1947, Baxter Ricard, originaire de Verner, dans le Nord de l’Ontario, obtient une licence pour créer CHNO, la première station de radio bilingue à l’extérieur du Québec.

Dix ans plus tard, il fonde CFBR, une station francophone. Et la chaîne CHNO diffusera dorénavant uniquement en anglais. Les Ricard deviennent alors les premiers diffuseurs commerciaux au pays à posséder deux antennes sur la fréquence AM dans la même ville, soit Sudbury.