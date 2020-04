Deux bourses Carrières en justice décernées par l’AJEFO

Proactif, il s’implique fortement à titre de bénévole auprès de la communauté francophone et des étudiants. Parmi un palmarès impressionnant, Charles est, entre autres, vice-président aux affaires externes du Regroupement étudiant de common law en français (RÉCLEF), qui consiste à défendre les intérêts des étudiants francophones au sein de la Faculté, et siège également au Comité des langues officielles de l’Association du Barreau de l’Ontario.

Il envisage pratiquer dans le domaine du droit public ainsi que des droits linguistiques et autochtones.

D’une durée de six ans, le Programme intégré de droit et politique est exigeant: une moyenne pondérée cumulative de 8.0 est requise après la 2e année du programme (entre 60 et 66 crédits de cours) et l’ensemble des cours en common law doivent être suivis en langue française.

Également, les étudiants et étudiantes doivent compléter, au cours de la 4e, 5e ou 6e année du programme, les exigences de plaidoirie et de mémoire de recherche.