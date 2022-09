Alanis Morissette, Bryan Adams, Daniel Lavoie au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

Tout le gratin musical canadien s’était donné rendez-vous au Massey Hall samedi soir pour le gala du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens (Canadian Songwriters Hall of Fame). Pour cette cuvée 2022, le panthéon avait choisi d’introniser des poids lourds de la musique canadienne. Bryan Adams, David Foster, Daniel Lavoie, Alanis Morissette, Jim Vallance.



Plusieurs invités de marque s’étaient déplacés pour célébrer les lauréats, dont Nickelback, Corey Hart, Olivia Rodrigo, Charlotte Cardin, Pierre Lapointe, Serena Ryder, Bruno Pelletier, Jesse Reyez, Deborah Cox, Gowan.

Marie-Mai à l’animation

C’est à la chanteuse québécoise Marie-Mai qu’est revenue la tâche d’animer cette soirée très attendue. Elle a relevé le défi avec brio en passant de l’anglais au français tout au long du gala.

Marie-Mai a développé une belle carrière parallèle en animation, grâce notamment à son rôle de mentor à l’émission The Launch (CTV), ainsi que l’animation récente de Big Brother Célébrités (Noovo).



«Quel honneur, vraiment. C’est un défi aussi en même temps. Je passe de l’anglais au français. J’ai eu la chance de prendre un peu d’expérience dans les dernières années de faire plus d’animation, donc ça me réconforte un peu. Je suis pleine de gratitude, j’ai envie d’avoir du fun, de célébrer les plus grands. On dirait que ça aide à enlever une pression sur les épaules. C’est leur soirée ce soir et on est là pour leur rendre hommage.»

Touchante Alanis Morissette

La grande reine de la soirée était sans contredit Alanis Morissette. Ses 9 albums et ses 3 albums live se sont vendus à plus de 60 millions d’exemplaires! Son album Jagged Little Pill est l’un des plus influents de tous les temps.



L’album a gagné les prix Grammy pour l’album de l’année, le meilleur album rock de l’année, meilleure performance vocale féminine de l’année et meilleure chanson rock (You Oughta Know). Elle a également raflé plusieurs prix Juno, dont celui du meilleur auteur-compositeur.



«C’est un honneur pour moi d’être intronisée», a-t-elle dit à l-express.ca. «C’est comme si quelqu’un me retenait par les épaules pour me forcer à recevoir l’honneur et l’amour. Parce que j’ai tendance à écrire quelque chose et passer immédiatement à la prochaine chose. En fait, ça me touche vraiment profondément. J’avais peur de venir… Et me voilà ici et je suis très contente d’être venue.»