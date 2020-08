Bobby Bazini a le vent dans les voiles

Bobby Bazini roule sa bosse depuis 10 ans et vient tout juste de lancer son 4e album, Move Away. L’Express en a profité pour en discuter avec lui.

Originalement prévu pour le 8 mai, l’événement a dû être reporté en raison de la crise sanitaire.

«Quand la pandémie a commencé, ça a mis tout le monde sur pause. On avait pas encore terminé le côté visuel et on a préféré reporter et repenser à la stratégie. C’est une nouvelle façon de fonctionner, mais je ne voulais pas attendre plus longtemps. Les chansons étaient prêtes et j’avais le goût de les sortir.»

Move Away

Écrite avec le brésilien Petro Vito, la pièce titre de l’album est en quelque sorte le fil conducteur de ce nouvel effort.



«Quand je commence un nouveau projet il y a toujours une pièce principale qui devient comme une carte routière à suivre un peu pour le processus de l’album. Pour celui ci, c’était Move Away. J’ai toujours voulu partir loin, voyager et voir le monde et grâce à la musique, ça m’a permis de le faire.»



«Le concept peut aussi être de sortir de sa zone de confort et d’essayer des trucs nouveaux. Nous sommes allés ailleurs avec les sonorités, un peu plus contemporaines et tonalités de ma voix aussi.»