Musique: The Darkness offre une bonne dose de rock au Phoenix

Le volume à 11

Comme dans le film Spinal Tap, le volume était définitivement à 11 tout au long de la soirée. L’énergie de la foule était similaire à celle du groupe, très élevée, ce qui a su contribuer à faire une soirée mémorable.

Une fin électrisante

Le groupe a enchaîné les tubes à la fin du spectacle. Love is only a Feeling. Japanese Prisoner of Love. Barbarian. Et Get Your Hands Off My Woman avant de quitter la scène.

Les spectateurs se sont époumonés pendant quelques minutes avant de voir les membres du groupe revenir sur scène pour le rappel. Il ne restait qu’une pièce à faire pour terminer cette soirée en beauté, I Believe in a Thing Called Love.

Le chanteur a demandé aux fans de ne pas sortir leurs cellulaires pour celle-ci. «Ne filmez pas pour vos amis, ils ne sont pas venus ce soir, donc tant pis pour eux!»

C’est sur ce classique du groupe que la soirée a pris fin. Habitués du Phoenix, ils ont dit qu’ils reviendraient.