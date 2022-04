Mika a fait danser la foule au History

Foule éclectique et multiculturelle

Toronto est une ville très multiculturelle et on pouvait en dire autant de la foule présente. À plusieurs reprises, Mika s’est adressé à la foule en français, Italien et espagnol.

« Ce qui est particulier avec le concert à Toronto, c’est qu’on voit le mélange. Moi j’ai un public canadien anglo-saxon, aussi des francophones… Mais aussi beaucoup de gens qui viennent du monde arabe, des immigrés, des Italiens qui viennent de partout. Cette diversité donne un public qui est très à part, qui a une très belle énergie. »

Il reviendra

Il a terminé le concert avec son méga succès Grace Kelly, suivi de Love Today et Tiny Love (Reprise), avant de monter encore une fois sur le piano avec une cape blanche et une couronne pour terminer la soirée en beauté avec We are Golden.



Avant de quitter la scène, il s’est excusé ​de ne pas être venu à Toronto depuis longtemps. Il a promis de revenir le plus vite possible.