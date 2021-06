Daniel Lavoie, ambassadeur de la francophonie jusqu’à Moscou, Séoul…

Daniel Lavoie roule sa bosse dans l’univers de la musique depuis 50 ans. Le 19 juin, il recevra le Trille Or Hommage, prix décerné par l’Association des professionnels de la chanson et de la musique.

Grâce à ses grands succès des années 1980 et 1990 et à la comédie musicale Notre-Dame de Paris, le chanteur originaire du Manitoba fait résonner la langue française en Europe, en Russie et en Asie.

Francopresse l’a rencontré alors qu’il jongle entre le lancement d’une adaptation d’une nouvelle de Gabrielle Roy, son retour de tournée et ses projets d’écriture.

Daniel Lavoie, vous aurez droit à un hommage lors du Gala Trille Or, le 19 juin sur les ondes d’Unis TV. Comment accueillez-vous ce prix?

Daniel Lavoie: Je n’avais pas entendu parler du Trille Or avant qu’on me propose de me l’offrir. Je n’ai pas encore vraiment compris pourquoi on me le donne, sinon que bon, ça fait 50 ans que je chante en français! Je suppose que je suis un ambassadeur pour la francophonie mondiale parce que je chante en français partout dans le monde. Peut-être que ça méritait un Trille Or. Je ne sais pas.