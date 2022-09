TIFF 2022 : retour aux sources

On y croise Bastien, 14 ans, et sa petite famille, qui partent passer l’été au chalet. Il rencontre et tombe sous le charme de Chloé, 16 ans, fille de la meilleure amie de sa mère. Malgré la différence d’âge, celle-ci s’entiche du jeune homme et l’amène avec elle aux soirées tout en s’amusant à le terroriser avec le défi de nager dans un endroit hanté du lac voisin.

Le long-métrage ravivera sans doute pour beaucoup des souvenirs d’étés de jeunesse, et reste très divertissant.

Mais n’oublions pas…

Il y a bien entendu le reste des films évoqués plus haut, qui n’ont pas été détaillés non pas par manque de qualité, mais plutôt de place ou de temps: The Worst Ones (Les pires) de Romane Gueret et Lise Akoka. Winter Boy (Le lycéen) de Christophe Honoré. Coyote (Le Coyote) de Katherine Jerkovic. Hawa de Maïmouna Doucouré. Thunder (La foudre) de Carmen Jaquier.

Et, dans le grand catalogue des oeuvres projetées au TIFF 2022, il est possible que nous en ayons raté un ou deux, ou même que des additions de dernière minute surviennent!

