Jojo Rabbit, grand gagnant du TIFF 2019

1982, de Oualid Mouaness, a reçu le prix NETPAC récompensant les cinéastes asiatiques. Ce film poignant dépeint la vie dans la banlieue de Beyrouth, au coeur d’une école privée, lors de l’invasion du Liban en 1982.

Courts-métrages

Le meilleur court-métrage du festival a été décerné à All Cats Are Grey In The Dark, de Lasse Linder, mettant en scène un homme appréciant la compagnie des chats au quotidien. Le jury a souligné le fait que ce film «brouille la frontière entre la narration et le documentaire».

Le meilleur court-métrage canadien revient à la réalisatrice québécoise Chloé Robichaud pour son film Delphine, qui porte sur l’adolescence d’une jeune fille libano-canadienne. Le film examine les questions de genre, d’identité et de pouvoir auxquelles est confrontée la jeune fille.