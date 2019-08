Les incontournables du TIFF 2019

Le Festival international du film de Toronto (TIFF), du jeudi 5 au dimanche 15 septembre, nous réserve un programme de films très prometteurs, toutes catégories confondues.

Un festival qui démarre en musique

C’est la première fois depuis 2010 qu’un documentaire canadien va faire l’ouverture du TIFF. Once Were Brothers : Robbie Robertson and The Band est réalisé par Daniel Roher et revient sur la carrière du groupe de rock mythique The Band, plus précisément sur son guitariste Robbie Peterson.

Le film est inspiré de ses mémoires, Testimony, publié en 2016.

Se basant sur des archives, des photographies et certaines entrevues avec notamment Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison, Peter Gabriel, le film offre aux spectateurs un documentaire d’une qualité et d’une précision rares sous des airs de confessionnel parfois humoristique de la vie de Robertson.

Ce dernier a connu une carrière de 60 ans durant lesquels il fut producteur, auteur et compositeur de musique comme de films.