Saloum au TIFF : rarissime film fantastique africain

Il y avait aussi l’amour des films de genre avec lesquels on a grandi. On a d’abord eu l’idée ensemble d’un camp ou des gars vont se planquer pour faire profil bas, et où tout va partir de travers, un peu comme dans From Dusk Till Dawn de Tarantino.

Puis, quand je me suis isolé pour écrire, sont nées les Hyènes de Bangui, et tout ce qui tournait autour d’eux: leur histoire, qui ils sont, leurs relations, ce qui va leur arriver… Et aussi l’histoire de Kana Sira Bana qui est une vraie légende du Saloum.

Quand on fait des recherches, on trouve des histoires de malédiction un peu partout dans cette région et en Afrique. Le raid montré dans l’introduction du film est aussi vraiment arrivé à Bissao en 2003.

Donc, ceux qui sont un peu curieux de la géopolitique africaine, des mythes et des légendes, vont rapidement se retrouver plongés dans des choses assez intéressantes. Après avoir vu le film, faites des petites recherches. Je vous promets des résultats super intéressants.

Le folklore, les légendes et les paysages d’Afrique sont très nombreux et semblent offrir une mine de scénarios. Allez-vous vous spécialiser dans ce genre?

Oui et non, Paméla et moi adorons le cinéma de genre, mais aussi les comédies, comme Lubitsch pour moi.