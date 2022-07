Les Amériques à l’honneur à la 40e Franco-Fête de Toronto

En plus des concerts, spectacles et activités au programme de la Franco-Fête, les festivaliers pourront apprécier la richesse du quartier Dundas-Ossington et ses nombreux cafés, restaurants, boutiques et autres entreprises.

Vendredi 5 août

20h : Lancement des festivités avec Les Grands Hurleurs qui présenteront leur nouveau spectacle Ellipse. Ce quatuor québécois «groove», qui connaît un succès international, revient à ses sources plus acoustiques mêlant violon, contrebasse, guitare, mandoline et harmonies vocales. Résultat: des arrangements soignés aux influences folk, classique et bluegrass.

23h : DJ Sophie Stickée au bar The Painted Lady, 218 rue Ossington.

Samedi 6 août

11h : Spectacle pour enfants avec le duo franco-ontarien Jojo & Brio. Le spectacle Jojo & Brio Super-Héros invite les jeunes spectateurs, héros de la Terre, à surmonter tous les défis à travers des animations interactives et des nouvelles chansons originales.

13h : Concert de Cristian de la Luna (Colombie). Ses paroles d’amitié sont des invitations à la fête. Ses rythmes sont ceux du coeur. Ancien leader du groupe La Luna de Santiago, Cristian est un troubadour nomade et polyglotte qui chante dans les langues qui lui permettent de rencontrer le monde.