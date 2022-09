La Ligne bleue de Hamilton: du nouveau pour les baladeurs curieux

Tour à tour se sont succédé les Anglais, les Écossais, les Irlandais… Puis les Italiens, les Portugais… Et plus récemment les Africains et les Asiatiques… Depuis sa fondation en 1815, les immigrants ont bâti les assises de ce qui est devenir l’Hamilton d’aujourd’hui.

En 2016, plus de 200 ans après sa fondation, la population totale de Hamilton était de 527 930, dont une personne sur quatre née en dehors du Canada.

À ce jour, entre 3 000 et 4 000 immigrants viennent chaque année s’installer dans la ville et Hamilton reçoit annuellement près de 5 000 étudiants internationaux.

La communauté francophone

Les immigrants de Hamilton contribuent à bâtir une économie plus dynamique, à atténuer le déclin démographique, à accroître la diversité et à assurer une prospérité partagée pour toute la communauté en général, mais encore plus pour la communauté francophone de cette ville en plein essor.

Selon le recensement de 2016, plus de 8 000 ont le français comme langue maternelle. En plus des Franco-Ontariens présents à Hamilton, les trois communautés immigrantes francophones les plus importantes sont issues de la République Démocratique du Congo, de la France et d’Haïti.