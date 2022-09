Hess Village: oasis pédestre unique à Hamilton

Voilà plusieurs années que des contrats m’amènent à passer régulièrement du temps à Hamilton. Pourtant, j’ai rarement entendu parler du Hess Village.

Je me souvenais avoir croisé par hasard une intersection unique aux arches enjolivées annonçant le Hess Village, à la croisée des rues Hess et George (entre King Ouest et Main Ouest). Apprenant qu’elle est piétonnière, j’y suis allée ce weekend et suis tombée sous le charme!

Les quartiers changent

Les gens oublient qu’une ville évolue sans cesse. La nature des quartiers change, pour toutes sortes de raisons. Des gens qui connaissaient Hess Village il y a quelques années l’ont trouvé bien changé en voyant mes récentes photos. En fouillant un peu, j’ai compris pourquoi.

Grâce aux archives de Google Street View, on voit que leurs caméras ont cessé de filmer la rue George (entre Queen et Hess) après 2012. Ça ferait donc 10 ans que ce bout de rue est piétonnier. En 2012, les maisons étaient loin d’être aussi colorées qu’aujourd’hui.

On voit aussi que les deux belles murales qui donnent beaucoup de panache à l’intersection Hess et George sont apparues seulement en 2020. À cela s’ajoutent deux ans de pandémie qui ont redonné vie aux terrasses de rue, et de beaux arbres qui mettent tout en valeur.