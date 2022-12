Noël, côté jardin, dans les Allan Gardens

Ça tombe bien, car le café est à moins de 10 minutes de marche d’Allan Gardens. Allan Gardens est lui-même à 10 minutes de marche de la station de métro College et à 20 minutes de marche de la station de métro Sherbourne. Le circuit du streetcar #506 inclut Allan Gardens.

En ce moment, sur Berkeley, non loin du Conciliabule, on peut admirer des décorations amusantes sur quelques maisons de brique rouge, histoire de se mettre dans l’esprit des Fêtes.

Passant le seuil de l’entrée modeste du café, on entre dans un univers chaleureux à l’ambiance victorienne, mise en valeur par un beau sapin de Noël.

Croque-monsieur, pâté en croûte, pâtisseries

On passe du vestibule (où se trouve le comptoir pour emporter) à la salle à manger (où les gourmands sont attablés avec leur ordinateur, croissant en main), puis au salon avec son grand foyer et ses larges fenêtres.

Au menu, toutes les viennoiseries qu’il faut, et plus encore. Dans la vitrine du comptoir, on remarque de beaux croque-monsieur, du pâté en croûte et des pâtisseries fruitées. Contre les murs, des étagères bien fournies en bouteilles de vin et autres victuailles.