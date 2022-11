On sait résoudre le problème des sans-abris, il suffit de vouloir

Malgré la pandémie, d’autres communautés ont réalisé d’importants progrès. En Ontario, depuis 2019, Guelph-Wellington a réduit l’itinérance chronique de 30%, Ottawa de 15%, Sault-Sainte-Marie de 31%.

Le regard sur les personnes

Tim Richter explique que la démarche «un logement d’abord» consiste surtout à changer notre regard sur les personnes qui font l’expérience de la rue.

Si on voit d’abord leurs problèmes – santé mentale, addiction, etc. –, on met en place un système autour de leurs faiblesses.

Si on les voit comme des personnes dignes de respect, et qu’on leur donne des choix, on ouvre la porte à des solutions plus adaptées et durables.

Il précise que l’itinérance de masse que l’on connaît aujourd’hui n’a pas toujours été là. Elle n’est pas causée d’abord par l’addiction et les problèmes de santé mentale, mais par la pauvreté et le désengagement de l’Etat aux niveaux fédéral, provincial et local, en terme de dépenses sociales et d’investissement dans le logement.