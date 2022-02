Logement à Toronto: des solutions pour les sans-abri

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU avait lourdement réprimandé le Canada en 2016. En cause, la crise du logement qui continue à y sévir et l’accroissement du nombre de personnes en situation d’itinérance.

«Le droit international peut servir d’inspiration, mais pas beaucoup plus. En bout de ligne, notre droit est basé sur nos textes législatifs», nuance maître Rouleau.

Espoirs en provenance du fédéral?

Cependant, en 2019, le Canada s’est doté d’une loi fédérale inaugurant une stratégie nationale du logement. Elle dispose que «le droit à un logement suffisant est un droit fondamental de la personne confirmé par le droit international».

«Il s’agit de la première fois où le gouvernement canadien reconnaît légalement un droit explicite au logement», indiquait en 2019 Jeff Morrison, directeur général de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine.

Or, cette loi «ne créera pas un droit individuel applicable pour l’accès au logement», nuance-t-il. De plus, il s’agit d’une loi fédérale pour laquelle la participation des provinces, territoires et municipalités, se fait sur la base du volontariat.