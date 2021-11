Droits des mendiants: la riposte juridique s’organise à Toronto

«Elles n’ont plus aucun objectif étant donné que les squeggees ne sont plus un problème significatif. Et le fait qu’une disposition criminelle (l’article 430 du Code Criminel) empêche les méfaits. Et pourrait être utilisée pour éliminer tout comportement abusif ou intimidant de la part de ces individus», explique-t-il.

Cycle de pauvreté

Fair Change attend désormais la preuve en réponse du gouvernement de l’Ontario. Une «contre-argumentation» qui devrait être remise au tribunal d’ici la fin novembre.

Son avocat assure que les effets négatifs de la Loi sur la sécurité dans les rues se font toujours ressentir. Cette année encore, des sans-abris se sont présentés à la clinique juridique avec des amendes impayables de plusieurs milliers de dollars.

«C’est vraiment un problème énorme lorsqu’ils tentent d’intégrer une situation plus régularisée, et d’obtenir des cartes de crédit, des appartements ou des emplois. Évidemment, si quelqu’un a 40 000 $ d’amendes impayées, cela détruit totalement le score de crédit», se désole Nicolas Rouleau.

De 50 $, jusqu’à 500 $ pour la première infraction… Les mendiants risquent gros en faisant la manche dans l’espace public. «Ces amendes flottent au-dessus d’eux», regrette l’avocat.