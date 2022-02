Sans-abri: crise dans l’hébergement d’urgence à Toronto

Margaret’s accueille déjà 300 à 400 itinérants chaque année en hébergement temporaire.

L’organisme propose des services journaliers, comme dans son site de repos à l’intersection des rues Dundas et Sherbourne. Un endroit «Bien connu pour être un lieu de rassemblement pour les sans-abri et les gens marginalisés par notre société», précise Mme Sindayihebura.

«Mais, cette année comme l’année dernière, il faut prendre en compte la pandémie et le fait qu’on ne peut pas fonctionner à pleine capacité», précise-t-elle.

Et pour cause, les hébergements d’urgence fonctionnent en service réduit en raison de la distanciation physique et des mesures prises pour lutter contre la pandémie.

Insécurité

Au-delà du contexte sanitaire passager, c’est une crise plus profonde qui touche l’hébergement d’urgence. Elle n’a rien de nouveau.