C’est le printemps aux Allan Gardens

En plus de la superbe murale de train sur son mur extérieur, le restaurant exploite le thème ferroviaire à l’intérieur avec de fausses fenêtres de wagon. Sur son menu de petit-déjeuner-toute-la-journée, on trouve le All Aboard Special, l’omelette Great Canadian Rail, le Big Track Burger, etc.

Un peu d’histoire

Le site appartenait à George Allan, qui l’a donné à la Société d’horticulture de Toronto en 1858. On y a d’abord construit un pavillon rustique en plein air pour y organiser des concerts, des expositions horticoles et des rassemblements.

En 1879, il a été remplacé par un grand pavillon de trois étages pouvant servir de salle de concert. La Société a éventuellement cédé la gestion du parc et du pavillon à la Ville de Toronto.

Suite à l’incendie du grand pavillon en 1902, la Ville a construit un dôme édouardien majestueux, tout de fonte et de verre. La «Palm House» est depuis 1910 la pièce maîtresse des Allan Gardens.

Pendant que vous êtes aux Allan Gardens

Cabbagetown se trouve à 10 minutes de marche vers l’est, sur Carlton. Vous passerez devant Labour of Love, une de mes boutiques de cadeaux préférée (et pas seulement parce qu’elle est toujours bien stockée avec mon guide de balades urbaines Toronto Best Urban Gems), et la petite épicerie fine du traiteur Daniel et Daniel.