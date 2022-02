Le bienfait des balades et de la lumière matinales

La plus grande erreur qu’on puisse faire pour bousiller notre rythme circadien est de nous exposer entre 23h et 4h du matin à de fortes lumières. Et comme nos rétines sont plus sensibles en fin de journée, les écrans lumineux peuvent alors émettre suffisamment de lux (mesure de l’éclairage lumineux) pour redéclencher les pulsions de cortisol.

Le neurologue remarque que notre façon d’utiliser les écrans à toutes heures a certainement une part à jouer dans l’accroissement du niveau de dépression et d’anxiété dans la dernière décennie.

Lumière le matin, sommeil profond la nuit

J’ai débuté l’exercice le 31 janvier. Après quelques jours, j’ai commencé à ressentir la fatigue vers 20h: les pulsions de mélatonine!

Huberman confirme que les siestes d’après-midi peuvent faire du bien. Je me permettais alors de regarder quelques émissions jusqu’à 22h. Mais m’assurais de fermer tout écran avant 23h.

Vers le 15 février, j’ai réalisé que les horaires différents de mon mari ne me réveillaient plus! Mon sommeil est objectivement devenu plus profond.