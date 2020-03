Sommeil : le 3e pilier d’une bonne santé

Trop dormir, c’est comme pas assez

Cette étude est «un portrait qui présente des raisons claires pour ce type de troubles de sommeil, auxquelles nous pouvons nous attaquer au niveau des politiques publiques», commente Julie Carrier, chercheuse au Centre d’études avancées en médecine du sommeil au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

L’objectif est de faire de la qualité du sommeil une question de santé publique. «Les gens n’ont pas encore intégré le message que de dormir est aussi important que de bien s’alimenter», répète la professeure Carrier.

Elle a été l’une des instigatrices de la campagne nationale sur le sommeil démarrée l’automne dernier, Dormez là-dessus!, qui vise à informer les Canadiens, à démystifier le sommeil et ses troubles, et à mobiliser les connaissances scientifiques afin de bâtir des partenariats.

Danger chez les jeunes hyper-connectés

Un signal d’alarme serait particulièrement important chez les jeunes hyper-connectés, adeptes de la performance et du multitâches.

«Les 18-25 ans ont une vie trépidante et fantasment à l’idée de rester productifs sans dormir beaucoup. Les écrans et les nouvelles technologies envahissent souvent les chambres à coucher et perturbent la qualité de leur sommeil. Résultat: ils s’endorment lorsqu’ils manquent de stimulations», résume celle qui est également directrice du Réseau canadien de sommeil et rythmes circadiens.