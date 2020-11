Troubles de sommeil, anxiété et cyberdépendance: les jeunes affectés par la pandémie

«Des organisations comme Santé mentale en milieu scolaire Ontario (SMSO) et l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) offrent un appui aux conseils scolaires. L’AEFO s’attend à ce que les conseils scolaires facilitent l’accès aux services d’appui pour les élèves.»

Un investissement qui tombe à point nommé

Le 21 octobre dernier, le gouvernement de l’Ontario a annoncé l’investissement de 24,3 millions $ pour la santé mentale des enfants et des jeunes.

Ces fonds, provenant de l’enveloppe de 176 millions $ du projet Vers le mieux-être, serviront à embaucher du personnel supplémentaire, à améliorer l’accès aux services de counseling et de thérapie, à mettre en place de nouveaux programmes pour la gestion du stress, de la dépression et de l’anxiété, et à s’attaquer aux troubles alimentaires et aux autres problèmes auxquels se heurtent les enfants et les jeunes.

Pour Hugues Kamga Wambo, cette initiative gouvernementale tombe à pic puisqu’il travaille actuellement sur des moyens de maximiser la résilience et la capacité des élèves à faire face à l’incertitude et aux nombreux changements suscités par la pandémie.

«Au travers de ce financement, nous continuerons de recruter du personnel en travail social, de mettre en place des programmes pour diminuer l’anxiété chez les jeunes, d’accompagner le personnel enseignant pour qu’ils demeurent le premier soutien des élèves en matière de santé mentale et, enfin, de développer des projets axés sur le bien-être selon les besoins spécifiques des écoles.»