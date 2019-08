Médias sociaux et ados : attention au harcèlement et… au sommeil

• et, dans le cas des filles, lorsqu’il est associé à du cyber-harcèlement.

Les filles moins heureuses

Les chercheurs écrivent dans la revue The Lancet Child & Adolescent Health que les filles qui utilisent le plus les médias sociaux semblent être moins souvent heureuses et satisfaites de leur vie que les garçons.

Ils attribuent cette différence non pas au temps d’utilisation des outils, mais d’une part au manque de sommeil et d’exercice physique, et d’autre part au cyber-harcèlement — lequel est rarement pointé comme un problème par les garçons.

Ils en concluent que de s’attaquer au harcèlement en ligne aurait plus de chances d’améliorer santé et bien-être que de couper l’accès d’un adolescent au téléphone.