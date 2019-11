Manque de sommeil et obésité ne sont pas les seuls effets néfastes des écrans

Snapchat ne peut en aucun cas remplacer la relation de confiance qu’un parent devrait avoir avec son enfant. Aucune application ne devrait remplacer un parent.

Au contraire, c’est possible de regarder un film en famille, ou une émission, ou même de jouer à des jeux sur Internet. Ça permet de parler de différentes choses et ça peut devenir un prétexte pour aborder diverses réalités, adaptées à l’âge de l’enfant.

Punir et récompenser?

Pour éviter de donner aux outils technologiques un caractère presque sacré aux yeux des enfants, il faut éviter de les utiliser comme récompense ou comme punition.

C’est comme pour la nourriture. On ne donne pas une barre de chocolat à un enfant pour le récompenser et on ne lui retire pas son dessert pour le punir. Ça crée l’effet inverse.

La Dre Arsenault-Samson soutient que gérer le temps d’écran à la maison peut se faire aussi naturellement, et aussi difficilement, que l’apprentissage de n’importe quel mode de vie saine. Plus tôt on prend les bonnes habitudes (ou les mauvaises) et plus longtemps elles resteront.