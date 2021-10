Evergreen Brick Works, là où les îles flottantes côtoient la brique

Les opérations de Don Valley Brick Works ont cessé en 1989.

Réouverture du parc en 1997

Le parc a été acheté en 1990 par la Ville pour en faire un espace public. La restauration commençait en 1994, et le parc renaturalisé a été ouvert au public en 1997.

J’ai publié cinq éditions de mon guide pour les sorties en famille, dont la première en 1999, et ce n’est que dans la troisième (publiée en 2004) que le vaste parc urbain y fait son apparition.

Le site est alors appelé Don Valley Brickworks. Les édifices sont encore abandonnés, mais on vient d’ajouter un point d’observation du haut de la falaise. En passant, la Tour CN qu’on pouvait voir du haut du belvédère est maintenant cachée par deux grands gratte-ciel!

Dans ma cinquième édition (publiée en 2011), c’est une autre histoire! Le site est renommé Evergreen Brick Works. En 2010, Evergreen, un organisme sans but lucratif dont la mission est de rendre les villes plus vivables, plus vertes et plus prospères, a entrepris de transformer l’ensemble des bâtiments patrimoniaux en mauvais état en un espace public primé, tout en en faisant sa maison mère.