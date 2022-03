Sentir les roses et le bon café dans Little Italy

Cette semaine, j’ai eu les cinq sens comblés dans un café/fleuriste en bordure du quartier de Little Italy!

C’était ma première visite au Olivia’s Garden (569 rue Crawford, ouvert de 8h à 17h du lundi au jeudi, de 8h à 18h les vendredis et samedis, et de 10h à 17h le dimanche). Un nuage de belles odeurs nous accueille dès l’entrée: celles du café mélangé aux doux effluves de rose.

Nous nous installons au comptoir du fond, près des étalages fleuris. Aux tables, de petits vases arborent une fleur du jour. C’est un festin pour les yeux.

La machine à espresso fait son travail tandis que les fleuristes babillent en préparant de magnifiques bouquets.

Garniture au litchi et à la rose

Je fais une pause pour admirer mon latte à la lavande bleue, si joli. Puis je romps mon croissant doré et feuilleté. Sa garniture au litchi et à la rose me chatouille aussitôt les narines. Plein beurre, ce croissant est délectable.