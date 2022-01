Une caféinomane de Toronto en temps de pandémie

Appellations exotiques

J’ai découvert que les grains très sombres et huileux du mélange Hendrix de Jimmie’s Coffee donnaient l’ultime tasse de café fort et riche. Et que le mélange Espresso de The Remarkable Bean était une valeur sûre.

La large gamme de grains des torréfacteurs De Mello est bien en valeur dans leur arrière-boutique sur Yonge. Chaque sachet de café arbore leur gros tigre jaune dodu à l’endos. Ainsi que des notes de dégustation évocatrices sur le devant.

J’ai adoré le mélange Butterfly Kiss (confiture d’abricot, jasmin, baies mélangées), léger comme un papillon, mais du genre robuste, qui peut s’envoler jusqu’au Mexique. Le Gentleman (riche, doux, chocolat noir) est un incontournable lorsque je veux un café plus fort. Leur mélange Myanmar Moe (figue, de pomme verte, cacao) est très doucement délicieux.