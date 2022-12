Le Village d’hiver de la Distillerie vaut le détour!

Une tradition familiale

Le Winter Village occupe une place particulière dans mon cœur, parce que c’est devenu une tradition pour ma famille et moi. Il s’agit de l’une des meilleures façons de se mettre dans l’esprit des Fêtes.

Je vous conseille vivement d’y aller avec vos amis ou votre famille, car c’est un moyen formidable de créer des souvenirs et de répandre la joie des Fêtes. Nous y restons généralement quelques heures, à profiter de tout ce qui est si festif et magique.

L’année dernière, il y avait un terrain de stationnement désigné pour l’événement, qui n’était qu’à dix minutes à pied. Évidemnent, vous pouvez aussi vous y rendre en prenant les transports publics.

11$ la fin de semaine

Les commerces sont ouverts de 10h à 21h. L’entrée du site est gratuite en semaine, mais payantes après 16h les vendredis, samedis et dimanches, et du 27 au 31 décembre: 11$, gratuit pour les enfants de 9 ans et moins.

Je vous recommande d’y aller un jour de semaine plutôt que la fin de semaine achalandée.