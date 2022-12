On termine la tournée gourmande par la France, chez Cluny

Leur croque-madame accompagné de frites juliennes était une valeur sûre, mais il n’est plus sur le menu du restaurant. Il demeure, en version un peu plus simple, dans leur menu de commandes à emporter.

On se rabat donc sur leur délicieuse soupe à l’oignon, un grand classique, parfait durant l’hiver, qu’on trouve dans leur menu «small plates», plus abordable.

Village d’hiver

L’avantage de visiter ce quartier en décembre est qu’il est alors immergé dans l’esprit des Fêtes avec son marché de Noël, ses choristes ambulants et ses petites maisonnettes de bois.

À cela s’ajoute le plaisir de bambocher dans les boutiques du quartier entièrement piétonnier pour faire ses achats de Noël.

Notez que le Toronto Christmas Market s’appelle maintenant le Toronto Winter Village. Il est ouvert jusqu’au 31 décembre, fermé les lundis et les 24, 25 et 26 décembre. Il est gratuit du mardi au jeudi, ainsi que les vendredis, samedis et dimanches avant 16h.