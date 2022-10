Expériences gourmandes à Toronto: octobre au Vietnam rue College

Le Coffee Dak Lak vietnamien, en bordure du Kensington Market (283 rue College) est facile à manquer.

Ce petit restaurant étroit au joli décor sombre sert un café aux oeufs unique. Passé au mélangeur avec du lait condensé sucré et du jaune d’oeuf pendant près de 10 minutes, il devient extrêmement onctueux. C’est un peu comme boire un nuage.

Café vietnamien

Dak Lak est à la limite nord du Kensington Market, le quartier le plus éclectique de Toronto. On fait le tour du monde, rien qu’en se baladant dans ce quartier lové entre Spadina et Bathurst, au sud de College (surtout autour de la rue Baldwin).

L’avenue Kensington (qui descend de Baldwin) est le haut lieu des vêtements rétro et seconde-main triés sur le volet. Elle donne accès à des petites rues sans issue amusantes.