Expérience gourmande à Toronto: juillet en Éthiopie sur Danforth

Vous avez déjà essayé une injera? On sert ces crêpes salées géantes au café et restaurant éthiopien Hirut dans le quartier éclectique de East Danforth (2050 avenue Danforth, ouvert du mardi au dimanche dès 17h).

On y sert des portions de mets variés directement sur une crêpe géante, qu’on découpe à la main pour la tremper dans les mets en question. Une expérience amusante et conviviale!

Tour du monde

Voilà maintenant sept mois que nous vous offrons un tour du monde gourmand mensuel de Toronto. Chaque bonne adresse présente un mets typique et comprend une belle balade aux alentours.

Les pays effleurés à ce jour: la Chine et ses raviolis chinois en janvier, le Canada des Autochtones et son burger au bison en février, l’Espagne et sa paëlla en mars, le Moyen-Orient et ses frites au Za’atar en avril, la Corée et ses petits gâteaux en forme de noix de Grenoble en mai, le Portugal et ses tartelettes à la costarde en juin.

Juillet en Éthiopie

Hirut s’en est bien sorti durant la pandémie grâce à ses spectacles live sur sa petite terrasse invitante ayant pignon sur rue.

Ils ont depuis repris leur série de spectacles à l’intérieur. On peut même parfois assister à des séances de jams avec Girma Worldmichael, établi à Toronto, avec son Barnes/Woldemichael EthioJazz Quartet.