12 mois, 12 pays, 12 expériences gourmandes

Toronto est la ville la plus multiculturelle au monde. Et qui dit culture, dit cuisine! Pour l’édition de février du magazine VIVRE+ de la FARFO, j’ai rédigé récemment un article offrant un tour du monde… à Toronto, en 12 mois et 12 expériences gourmandes. Le thème de ce numéro était la diversité.

Pour chaque mois, j’ai trouvé une bonne adresse offrant un mets typique, qui avait aussi l’avantage de permettre une balade intéressante aux alentours.

J’ai pensé que ce serait une bonne idée de vous servir ce menu en petits morceaux, en vous présentant ma sélection du mois au début de chaque mois. Puisque nous sommes déjà en février, cette semaine, je vous sers du deux-pour-un!

JANVIER en Chine

Je propose les raviolis chinois de Mother’s Dumplings dans le Chinatown (421 avenue Spadina). Comme cette année, le Nouvel An chinois tombe le 1er février, c’est en fait un bon temps pour aller dans le quartier chinois de Toronto!

Ce restaurant abordable est plus grand qu’on ne pense. On peut y observer à l’arrière les gens dans les cuisines fabriquant les raviolis sous nos yeux. Ils en offrent une grande variété, cuits à la vapeur ou poêlés.