Quand on est de Pasaj à Leslieville

Oh, la belle combinaison pour les gourmands explorateurs! Je viens d’essayer le brunch de la pâtisserie turque Pasaj, dans le quartier de Leslieville (à l’est du centre-ville de Toronto)… Et me suis souvenu qu’elle est tout près de quelques surprises urbaines amusantes.

Voici donc un joli circuit d’un kilomètre à faire avant ou après votre visite chez Pasaj.

Pasaj, ou Istanbul à Toronto

Au début, il n’y avait que la pâtisserie et la covid nous a empêchés de profiter des quelques tables que permettait l’espace. C’était déjà joli. Les comptoirs offraient des pâtisseries différentes. Nous étions bien contents de cette addition dans le quartier.

Cette année, Pasaj (1100 rue Queen est, ouvert de 8h30 à 16h du lundi au jeudi, et de 8h30 à 17h du vendredi au dimanche) s’est révélé dans toute sa splendeur! La salle attenante s’est ouverte sur un espace ensoleillé aux hauts plafonds et sol en pavés sombres, et l’on a découvert la vraie vocation de la place: les brunchs.

Leur menu de brunchs est servi tous les jours de 9h30 à 15h. Les restaurants de ce genre seraient une tradition à Istanbul. Nous avons essayé leurs oeufs Bénédicte servis sur croquette de zucchinis. Délectables, ils étaient habillés d’une sauce onctueuse légèrement parfumée et accompagnés de petites pommes de terre rissolées.

Leur version de pain français était faite avec un pain de noix de Grenoble, peut-être pas le meilleur choix pour absorber les oeufs. Mais ma voisine, qui avait choisi les crêpes (pancakes) a gloussé de plaisir en voyant le serveur arriver avec une pile de crêpes qui ressemblaient fort aux crêpes japonaises montées en soufflé.