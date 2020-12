Une nouvelle installation magique dans Leslieville

L’intersection Dundas et Carlaw, dans l’est de la ville, est fréquentée depuis longtemps par les résidents de Leslieville.

D’abord, il y a eu la terrasse du Dundas and Carlaw, où l’on venait prendre un pot en fin de journée. Puis, le Crow’s Theatre est arrivé en grandes pompes sur le coin opposé.

En octobre, un bel obélisque illuminé de l’intérieur est apparu vis-à-vis, une oeuvre substantielle de Pierre Poussin.

Et maintenant, on a droit à ce qui pourrait devenir une tradition (si le théâtre survit à la pandémie): la très belle installation extérieure et gratuite du Dundas & Carlaw Holiday Corner.

Cé bôôôô!

Un globe de neige géant accueille les visiteurs. De gros flocons glissent sur le trottoir. Et derrière les quinze larges fenêtres du théâtre, des installations dramatiquement éclairées donneront un ton des plus festifs jusqu’au 3 janvier.